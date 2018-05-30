Adana'da zırhlı polis aracı devrildi: 2 yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde zırhlı polis aracının hafif ticari araçla çarpışarak devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı.
Reşatbey Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda alt geçitte ilerleyen Hasan B. yönetimindeki 33 F 6132 plakalı hafif ticari araçla zırhlı polis aracı tünel girişinde çarpıştı.
Kaza nedeniyle zırhlı polis aracı karşı yöne geçerek devrildi.
Polis ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartılan 2 polis ambulanslarla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Sürücü Hasan B. ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.
Bu arada, kaza nedeniyle alt geçitte uzun araç kuyruğu oluştu. Yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
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