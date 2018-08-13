ADANA(AA) - Adana'da üzerlerine araba sürdüğü beş kişiden birini öldürdüğü, dördünü de öldürmeye teşebbüs ettiği iddia edilen sanık ile olayı azmettirdiği ileri sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.
Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ayhan Arıkan ve tutuksuz sanık Tarık E. ile bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
Sanık Arıkan, savunmasında, Tarık E. ile otomobille giderken 4-5 kişinin motosikletle yolun ortasında beklediğini söyledi.
Tarık E'nin, yolda bekleyenlere "Çekilsenize lan" diye bağırdığını ifade eden Arıkan, şöyle devam etti:
"Karşı taraf da 'lan sensin' deyince tartışma başladı. Tarık arabadan indi. 4-5 kişi Tarık'a saldırınca ben de araçtan inip ayırmaya çalıştım. Etrafımdaki 15-20 kişi bana da vurmaya başladı. Kendimi kurtarmak için can havliyle arabaya atladım. Kapıları kilitledim. Birisi kapıyı açmaya çalıştı, açamayınca aynayı kırdı. Arabayı çalıştırdığımda herkes arabanın üzerine atladı. Buna rağmen hareket ettim, çünkü kendimi kurtarmak istiyordum. 15-20 metre gidince 2-3 kişi arabanın üzerinden atladı. Bir kişi ısrarla arabanın üzerinden ayrılmadı. 100-200 metre bu şahısla yol aldım. Sonra o da arabadan atladı. Ben kimseyi kasten öldürmedim."
Tarık E. ise hakkındaki azmettirme iddialarını kabul etmeyerek, "Ben kesinlikle Ayhan'a 'Arabayı sür, bunları ez' demedim." ifadesini kullandı.
Müştekiler ise ifadelerinde, Tarık E'nin azmettirmesi sonucu Ayhan Arıkan'ın arabayı üzerlerine sürdüğünü iddia etti.
Olayda hayatını kaybeden Bülent Yüzgeçer'in eşi Gülnaz Yüzgeçer ise olayı görmediğini belirterek, "O ara çocuğumla ilgileniyordum. Ancak 'Üzerlerine sür' diye birinin bağırdığını duydum." dedi.
Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.
Adana'da, 4 Eylül 2017'de, üzerlerine araba sürdüğü beş kişiden birini öldürdüğü, dördünü de öldürmeye teşebbüs ettiği iddia edilen sanık hakkında müebbet ve ayrıca 65 yıl, olayı azmettirdiği iddia edilen sanık hakkında da müebbet ve 8 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
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