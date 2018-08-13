ADANA(AA) - Adana'da üzerlerine araba sürdüğü beş kişiden birini öldürdüğü, dördünü de öldürmeye teşebbüs ettiği iddia edilen sanık ile olayı azmettirdiği ileri sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ayhan Arıkan ve tutuksuz sanık Tarık E. ile bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Arıkan, savunmasında, Tarık E. ile otomobille giderken 4-5 kişinin motosikletle yolun ortasında beklediğini söyledi.

Tarık E'nin, yolda bekleyenlere "Çekilsenize lan" diye bağırdığını ifade eden Arıkan, şöyle devam etti:

"Karşı taraf da 'lan sensin' deyince tartışma başladı. Tarık arabadan indi. 4-5 kişi Tarık'a saldırınca ben de araçtan inip ayırmaya çalıştım. Etrafımdaki 15-20 kişi bana da vurmaya başladı. Kendimi kurtarmak için can havliyle arabaya atladım. Kapıları kilitledim. Birisi kapıyı açmaya çalıştı, açamayınca aynayı kırdı. Arabayı çalıştırdığımda herkes arabanın üzerine atladı. Buna rağmen hareket ettim, çünkü kendimi kurtarmak istiyordum. 15-20 metre gidince 2-3 kişi arabanın üzerinden atladı. Bir kişi ısrarla arabanın üzerinden ayrılmadı. 100-200 metre bu şahısla yol aldım. Sonra o da arabadan atladı. Ben kimseyi kasten öldürmedim."