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Adana'daki araç parkı kavgası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 06:39 | Son Güncelleme

Silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanarak hastanelerde tedavi altına alınan 9 kişiden birinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı ikiye yükseldi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde dün iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada yaralılardan birinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı ikiye yükseldi.

Alınan bilgiye göre, Serinevler Mahallesi'ndeki semt pazarında araç park etme meselesi nedeniyle çıktığı belirtilen kavganın ardından özel bir hastaneye yaralı olarak kaldırılan Kerem A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kerem A'nın cesedi, hastanedeki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yaralı 8 kişinin tedavileri ise sürüyor.

- Olay

Merkez Yüreğir ilçesinde 01 APP 051 plakalı hafif ticari araçla Serinevler Mahallesi'ndeki semt pazarına giden bir grup, aracı park ettikleri yerin yakınındaki ikamet ve dükkan sahipleri ile tartışmıştı.

Tartışmanın büyümesi sonucu çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Hüseyin A, Erkan A, Hasan A, Kerem A, Sedat A, Cahit A, Mert A, Fikret G, İsa S. ile Cuma S. yaralanmıştı.

Ambulanslarla Adana Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin A. müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Adana'daki araç parkı kavgası

- Silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanarak hastanelerde tedavi altına alınan 9 kişiden birinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı ikiye yükseldi

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Adana'da araç parkı kavgası: 6 yaralı

Adana'da araç parkı kavgası: 6 yaralı
2 / 8

Adana'da araç parkı kavgası: 6 yaralı

Adana'da araç parkı kavgası: 6 yaralı
3 / 8

Adana'da araç parkı kavgası: 6 yaralı

Adana'da araç parkı kavgası: 6 yaralı
4 / 8

Adana'da araç parkı kavgası: 6 yaralı

Adana'da araç parkı kavgası: 6 yaralı
5 / 8

Adana'da araç parkı kavgası: 6 yaralı

Adana'da araç parkı kavgası: 6 yaralı
6 / 8

Adana'da araç parkı kavgası: 6 yaralı

Adana'da araç parkı kavgası: 6 yaralı
7 / 8

Adana'da araç parkı kavgası: 6 yaralı

Adana'da araç parkı kavgası: 6 yaralı
8 / 8

Adana'da araç parkı kavgası: 6 yaralı

Adana'da araç parkı kavgası: 6 yaralı
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Anahtar Kelimeler:
adana Silahlı kavga

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