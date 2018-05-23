Adana'daki araç parkı kavgası

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada hayatını kaybeden amca ile yeğeni toprağa verildi.

Serinevler Mahallesi'ndeki semt pazarında araç park etme meselesi nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden Kerem A. ve yeğeni Hüseyin A'nın Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Cenazeleri yakınlarına teslim edilen amca ile yeğeni, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kavgada yaralanan 8 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

- Olay

Merkez Yüreğir ilçesinde dün akşam saatlerinde 01 APP 051 plakalı hafif ticari araçla Serinevler Mahallesi'ndeki semt pazarına giden bir grup, aracı park ettikleri yerin yakınındaki ikamet ve dükkan sahipleri ile tartışmıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Hüseyin A, Erkan A, Hasan A, Kerem A, Sedat A, Cahit A, Mert A, Fikret G, İsa S. ile Cuma S. yaralanmıştı.

Yaralılardan Kerem A. ve Hüseyin A. müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

