Adana'daki araç parkı kavgası

Adana'da bir iş yerinin önüne aracın park edilmesi yüzünden çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'nde Kerem Aydın ve yeğeni Hüseyin Aydın’ın tabancayla öldürülmesi, 8 kişinin de değişik yerlerinden, tabanca, balta, sopa ile yaralanmasıyla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştıkları öne sürülen kişileri olay anında bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntüyü inceleyip, tanıkların ifadelerini alarak tespit etti.

Polis, olaya karıştıkları belirlenen Mehmet Ş, Erkan A, Cahit A, Sedat A, Yakup A. ve Muhammed Emin B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "Hayati tehlike oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

- Olay

Merkez Yüreğir ilçesinde 22 Mayıs'ta 01 APP 051 plakalı hafif ticari araçla Serinevler Mahallesi'ndeki semt pazarına giden bir grup, aracı park ettikleri yerin yakınındaki ikamet ve dükkan sahipleri ile tartışmıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Hüseyin ve Kerem Aydın, Erkan A, Hasan A, Sedat A, Cahit A, Mert A, Fikret G, İsa S. ile Cuma S. yaralanmıştı.

Yaralılardan Kerem ve Hüseyin Aydın müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

