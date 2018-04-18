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Adana'daki at eti operasyonuna 8 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 10:58 | Son Güncelleme

Adana'daki at eti operasyonuna 8 tutuklama

Adana'da at eti satışı yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesinde iki hafta önce at kesimi yapıldığının belirlenmesi üzerine gerçekleştirilen operasyon kapsamında 12 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 14'e yükseldi.

Çete elebaşı olduğu ileri sürülen V.Ş'nin de arasında olduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kurulan örgüte üye olmak", "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti yapmak" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

V.Ş'nin de arasında olduğu şüphelilerden 8'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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