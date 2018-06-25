Adana'daki besici cinayeti davası

Adana'da besici Mehmet Nuri Delibaş'ın otomobilin bagajında ölü bulunmasıyla ilgili biri firari 4’ü tutuklu 7 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.
Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Halil Yiğit ve Fırat Karakaş hazır bulunurken, diğer tutuklu sanıklar Ali Önal ve Vakıf Reşit Efe ile tutuksuz sanıklar katılmadı.
Tarafların avukatlarının da geldiği duruşmada mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi.
Savcı, mütalaasında, eski muhtar Halil Yiğit ile Mehmet Nuri Delibaş’ın büyükbaş hayvan ticareti yaptıkları, Delibaş'ın üzerinde bulundurduğu deftere aralarındaki alacak verecek miktarını kaydettiğini belirtti.
Yiğit’'in borç ilişkisinden dolayı Delibaş'ın öldürülmesine karar verdiğini, bu durumla ilgili firari sanık Melik Karakaş ile irtibat kurduğunu belirten savcı, Karakaş'ın da Vakıf Reşit Efe ve Ali Önal'dan yardım istediğini anlattı.
Cinayetin nasıl işlendiğini de anımsatan savcı, sanıklardan Yiğit, Önal ve Efe'nin "Ttasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Fırat Karakaş ve tutuklu yargılanırken dava sürecinde tahliye edilen sanıklar Ayşe Özgün ile Hanife İbili için de "tasarlayarak adam öldürmeye yardım etmekten" 20'şer yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.
Olaydan sonra kaçan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan Melik Karakaş'ın dava dosyasının da ayrılması talep edildi.
Daha sonra son savunmaları sorulan sanıklar Halil Yiğit ve Fırat Karakaş haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.
Sanık avukatları da esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre istedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Fırat Karakaş, Halil Yiğit, Ali Önal ve Vakıf Reşit Efe’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Firari sanık Melik Karakaş'ın yakalama emrinin devamını da kararlaştıran mahkeme duruşmayı erteledi.
Hayvan alım satımı yapan besici Mehmet Nuri Delibaş, merkez Sarıçam ilçesi Seyhan Baraj Gölü kenarındaki Deliçay mevkisinde 29 Mart 2015'te park halindeki otomobilin bagajında boğularak öldürülmüş halde bulunmuştu.
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