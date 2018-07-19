Adana'daki besici cinayeti davasında karar

Adana'da besici Mehmet Nuri Delibaş'ın otomobilin bagajında ölü bulunmasıyla ilgili davada yargılanan 7 sanıktan 3'ü ağırlaştırılmış müebbet, 2'si 15'er yıl, biri de 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, firari sanığın dosyası ise ayrıldı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, tutuklu sanıklar Halil Yiğit, Ali Önal, Vakıf Reşit Efe hazır bulundu. F.K. (17) tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı, tutuksuz sanıklar Hanife İbili ve Ayşe Özgün ise celseye gelmedi.

Sanıklardan Önal savunmasında, cinayetle ilgisinin olmadığını ileri sürdü. Öldürülen besiciyi tanımadığını iddia eden Önal, beraatini istedi.

Sanık Efe, besiciyi öldürme gibi bir kastının olmadığını belirterek, "Benim amacım borç defterini almaktı ancak firari M.K. onu öldürdü. Eyleminden sonra tehdit etmesi nedeniyle kendisine cesedin taşınmasında yardımcı oldum. Olayın heyecanından defterin akıbetini bilmiyorum." dedi.

Yiğit de kimseyi azmettirmediğini ileri sürerek, hakkındaki suçlamaları reddetti.