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Adana'daki besici cinayeti davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 16:54 | Son Güncelleme

Besicilik yapan kişinin park halindeki otomobilin bagajında ölü bulunmasına ilişkin yargılanan biri firarı 7 sanıktan 3'üne ağırlaştırılmış müebbet, 2'sine 15'er yıl, birine de 10 yıl hapis cezası verildi

Adana'da besici Mehmet Nuri Delibaş'ın otomobilin bagajında ölü bulunmasıyla ilgili davada yargılanan 7 sanıktan 3'ü ağırlaştırılmış müebbet, 2'si 15'er yıl, biri de 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, firari sanığın dosyası ise ayrıldı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, tutuklu sanıklar Halil Yiğit, Ali Önal, Vakıf Reşit Efe hazır bulundu. F.K. (17) tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı, tutuksuz sanıklar Hanife İbili ve Ayşe Özgün ise celseye gelmedi.

Sanıklardan Önal savunmasında, cinayetle ilgisinin olmadığını ileri sürdü. Öldürülen besiciyi tanımadığını iddia eden Önal, beraatini istedi.

Sanık Efe, besiciyi öldürme gibi bir kastının olmadığını belirterek, "Benim amacım borç defterini almaktı ancak firari M.K. onu öldürdü. Eyleminden sonra tehdit etmesi nedeniyle kendisine cesedin taşınmasında yardımcı oldum. Olayın heyecanından defterin akıbetini bilmiyorum." dedi.

Yiğit de kimseyi azmettirmediğini ileri sürerek, hakkındaki suçlamaları reddetti.

F.K. ise hakkında yakalama kararı bulunan babası M.K'nin kurbanı olduğunu ifade ederek, "Olayla ilgim yok. Baba denmez ama baba kurbanı biriyim. Adaletinize güveniyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Önal, Efe ve Yiğit'e "tasarlayarak adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "öldürmeye yardım etmekten" İbili ve Özgün'e 15'er yıl, F.K'ye de 10 yıl hapis cezası verdi. Firari M.K'nin dosyası ise ayrıldı.

Hayvan alım satımı yapan besici Mehmet Nuri Delibaş, merkez Sarıçam ilçesi Seyhan Baraj Gölü kenarındaki Deliçay mevkisinde 29 Mart 2015'te park halindeki otomobilin bagajında boğularak öldürülmüş halde bulunmuştu.

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Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi besici cinayet

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