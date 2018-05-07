Adana'daki bombalı saldırı davası

Adana'da 2012 yılında izinsiz gösteri sırasında çöp kenarındaki hafriyata yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu bir polisin şehit olduğu, 8'i polis 11 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili davada, 9 tutuksuz sanıktan 5'i bir yıl 8 ay ile 9 yıl 4 ay 4 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklardan H.A. ile sanık avukatları katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmaya gelmedi.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını yineleyerek, "nitelikli öldürme, nitelikli öldürmeye teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma, görevi yaptırmamak için direnme, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak" suçlarını işledikleri gerekçesiyle sanıklardan H.E'nin ağırlaştırılmış müebbet ve 359 yıl, A.E, S.G, A.E, O.B, H.A, B.K, E.K. ve Ü.K.'nin ise ağırlaştırılmış müebbet ile 242'şer yıl hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Savcı, olay tarihinde yaşları 17'den küçük sanıklara cezalarında yaş indirimi uygulanmasını da talep etti.