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Adana'daki bombalı saldırı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 13:58 | Son Güncelleme

Kentte 2012 yılında bir polisin şehit olduğu, 8'i polis 11 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili davada yargılanan 9 tutuksuz sanıktan 5'i bir yıl 8 ay ile 9 yıl 4 ay 4 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı - Sanıkların tümü "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından beraat etti

Adana'da 2012 yılında izinsiz gösteri sırasında çöp kenarındaki hafriyata yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu bir polisin şehit olduğu, 8'i polis 11 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili davada, 9 tutuksuz sanıktan 5'i bir yıl 8 ay ile 9 yıl 4 ay 4 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklardan H.A. ile sanık avukatları katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmaya gelmedi.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını yineleyerek, "nitelikli öldürme, nitelikli öldürmeye teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma, görevi yaptırmamak için direnme, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak" suçlarını işledikleri gerekçesiyle sanıklardan H.E'nin ağırlaştırılmış müebbet ve 359 yıl, A.E, S.G, A.E, O.B, H.A, B.K, E.K. ve Ü.K.'nin ise ağırlaştırılmış müebbet ile 242'şer yıl hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Savcı, olay tarihinde yaşları 17'den küçük sanıklara cezalarında yaş indirimi uygulanmasını da talep etti.

Sanık avukatları, esas hakkındaki savunmalarında müvekkillerinin olaya katıldıklarına dair delil bulunmadığını iddia ederek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, tüm sanıkların "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarını işlediklerinin sabit olmaması nedeniyle beraatlerine hükmetti.

Sanıklardan H.E. "terör örgütü propagandası yapmak, tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak, terör örgütüne üye olmamakla beraber örgüt adına suç işleme" suçlarından 9 yıl 4 ay 4 gün, S.G, Ü.K, B.K. ve E.K. ise "terör örgütüne üye olmamakla beraber örgüt adına suç işlemekten" bir yıl 8'er ay hapis cezasına mahkum edildi.

- Olay

Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'nde 16 Ekim 2012'de bölücü terör örgütü PKK/KCK yandaşlarının düzenlediği izinsiz gösteri sırasında inşaat hafriyatlarının atıldığı noktaya konulan parça tesirli iki bombadan biri, polislerin geçişi sırada uzaktan kumandayla patlatılmıştı.

Bombalı saldırıda polis memuru Veli Ataşçı şehit olmuş, 8'i polis 11 kişi yaralanmıştı.

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