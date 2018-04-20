Adana'daki cinayet

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kadının kendisine sarkıntılık yaptığını iddia ettiği erkek arkadaşını av tüfeğiyle öldürmesi olayıyla ilgili adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklanırken, 2 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Işıklı Mahallesi Toklular mevkisindeki bir evde, dün akşam saatlerinde tartıştığı erkek arkadaşı Muhammet Yıldırım'ı (25) av tüfeğiyle ateş ederek öldürdüğü iddia edilen Yeter Azgın (19) ile olaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sorgularının ardından zanlılar Azgın, F. Yıldırım, Şükrü Demiryürek ve A. Yıldırım yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü.
Mahkemeye çıkartılan 4 zanlıdan Yeter Azgın ve Şükrü Demiryürek tutuklanırken, F. Yıldırım ve A. Yıldırım tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Adana'nın Kozan ilçesindeki bir evde dün, Yeter Azgın ile erkek arkadaşı Muhammet Yıldırım (25) ve kız kardeşi F. Yıldırım (18) arasında tartışma çıkmış, Azgın bu esnada Muhammet Yıldırım'a av tüfeğiyle ateş ederek öldürmüş, olayın ardından 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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