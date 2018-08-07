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Adana'daki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 14:31 | Son Güncelleme

Suriyeli gencin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Irak uyruklu 3 zanlı tutuklandı

Adana'da Suriyeli gencin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili Irak uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesinde sokakta çıkan kavgada Suriyeli İbrahim Elzekkur'un (24) öldürülmesiyle ilgili Irak vatandaşı Nuzad A, Haydar H. ve Naim K. gözaltına alındı.

Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanarak nöbetçi mahkemeye gönderilen şüpheliler tutuklandı.

Gülpınar Mahallesi Meydan Caddesi'nde 3 Ağustos'ta henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında sokakta kavga çıkmış, olayda bıçaklanan Suriyeli İbrahim Elzekkur kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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