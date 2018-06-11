Adana'daki cinayet davası

Adana'da anlaşmazlık yaşadığı eski ortağını tabancayla öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı iddia edilen iş adamının da aralarında olduğu 8 kişinin yargılanmasına başlandı.
Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya hakkında ev hapsi kararı bulunan iş adamı Serdem K. ile tamamı tutuksuz Ahmet Ç, Mustafa Ş, Aziz Y, Mehmet Emin Y, Nasih Y, Serkan Y. ve 13 yaşındaki H.Y. ile öldürülen Hüsnü Yaşar’ın eşi Şehem Yaşar ile tarafların avukatları katıldı.
Müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istenen Serdem K, savunmasında, olay günü hedef gözeterek ateş etmediğini iddia etti.
Hüsnü Yaşar ile 17 yıldır kasa üretimi işinde ortaklık yaptıklarını ifade eden sanık, "Hüsnü’nün kardeşi Aziz iş yerindeki bazı malzemeleri sattığı için ortaklığa son verdik." dedi.
Ortaklığın sona ermesinin ardından tescilli isim hakkının kullanımı konusunda hukuki yollara başvurduğunu anlatan Serdem K, şöyle devam etti:
"Mehmet Emin Y. sorunları konuşmak için beni iş yerine davet etti. Bir arkadaşın iş yerinde buluşmayı kabul ettim. Mehmet Emin bazı olayları gerçek dışı anlatınca ben de küfür ettim. Bunun üzerine Nasih ve Mehmet Emin bana saldırdı. İş yeri sahibi araya girip gitmemi söyledi. Kredi borcumu ödemek için bankaya giderken Hüsnü'nün iş yerinin önünden geçerken içeri girip olayları konuşmak istedim. İçeriye girdiğim de Aziz, Nasih ve Mehmet Emin ellerindeki cisimle kafama vurdular. Kendilerini caydırmak için tabancamla iki el havaya ateş ettim. Hedef gözeterek ateş etmedim. Ateş ettikten sonra Aziz elimi tuttu, silah tekrar patladı. Hüsnü’nün vurulduğunu ve öldüğünü olaydan 2 gün sonra öğrendim."
Diğer sanıklar ise Serdem K'nin hedef gözeterek ateş ettiğini ileri sürdü.
Öldürülen Hüsnü Yaşar'ın eşi Şehem Yaşar ise sanık Serdem K'den şikayetçi olduğunu söyledi.
Mahkeme savcısı da sanık Serdem K'nin tutuklanmasını istedi.
Mahkeme heyeti, tutuklanma talebini reddederken, duruşmayı tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin tamamlanması için erteledi.
- Olay
Ova Mahallesi Tekel Caddesi'nde 18 Ocak'ta Serdem K. (44), anlaşmazlık yaşadığı eski ortağı Hüsnü Yaşar'ın iş yerine gitmiş, aralarında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşmüştü.
Kavgada Hüsnü Yaşar ile 2 kardeşi tabancayla, Serdem K. ise kazma, kürek ve demir sopalarla yaralanmıştı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hüsnü Yaşar, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Katil zanlısı Serdem K. ise sağlık durumunun ağır olması nedeniyle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.
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