HABER

Adana'daki cinayet davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 13:12 | Son Güncelleme

Aile arasında bir kişinin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavgayla ilgili 4 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da aile arasında bir kişinin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavgayla ilgili biri tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ahmet S. ile müştekiler Gül, Mehmet ve Mustafa Kalo ile tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, sanık Ahmet S'nin ruh sağlığıyla ilgili raporda cezai ehliyetinin tam olduğunun belirtildiğini söyledi.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, olay günü Hayriye Kalo'nun hastaneye götürülmesi ve bakımını üvey oğlu Ahmet Kalo'nun yapıp yapmayacağı konusunda tartışma çıktığını, Ahmet Kalo'nun küfrederek evden ayrıldığını, kısa süre sonra geri geldiğini ve tartışmanın yeniden başladığını bildirdi.

Ahmet Kalo'nun tartışma sırasında Yunus Emre S'ye tokat attığını ve tabanca çektiğini, Yunus Emre S'nin de tekmeyle karşılık verip bıçak salladığını ancak isabet ettiremediğini belirten savcı, sanıklardan Ahmet S'nin kavga sırasında aracına götürülen Kalo'yu bıçaklayarak öldürdüğünü kaydetti.

Savcı, sanık Ahmet S. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, oğlu Yunus Emre S'nin "basit yaralamadan" 1 yıl 6 ay, diğer sanıklar Ahmet T. ve Enes T'nin ise "suç delillerini yok etme ve gizlemeden" 5'er yıl hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Söz hakkı verilen Gül Kalo, öldürülen eşinin bugüne kadar hiç küfretmediğini savunarak, sanığın müebbet hapse çarptırılmasını istedi.

Müşteki Mehmet Kalo da haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını isteyerek, baba ve oğlunun müebbet hapse mahkum edilmesi talebinde bulundu.

Sanık Ahmet S. ise esas hakkında savunma için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet S'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Ahmet Kalo, 7 Şubat’ta Kiremithane Mahallesi'nde Ahmet S'nin evinde kalan üvey annesini alıp götürmek istediği sırada çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmüştü.

PARTNERBizim ailede pantolonu annem giyerdiBizim ailede pantolonu annem giyerdi
Kartal'da denizde kaybolan Serkan Kuloğlu'nun cansız bedeni bulunduKartal'da denizde kaybolan Serkan Kuloğlu'nun cansız bedeni bulundu
Kafkasör'de, boğa sahibi üniversite mezunu kadına büyük ilgiKafkasör'de, boğa sahibi üniversite mezunu kadına büyük ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana bıçaklı kavga cinayet dava

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?

Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?

12 yıllık sır cinayette korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti:Başı yoktu, karnı yarılmıştı

12 yıllık sır cinayette korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti:Başı yoktu, karnı yarılmıştı

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 4 terörist öldürüldü

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 4 terörist öldürüldü

İbrahim Tatlıses’e şok telefon: Oğlunu öldüreceğiz

İbrahim Tatlıses’e şok telefon: Oğlunu öldüreceğiz

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Ankara merkezli 19 ilde dev operasyon! Çok sayıda albay ve yarbay gözaltında

Ankara merkezli 19 ilde dev operasyon! Çok sayıda albay ve yarbay gözaltında

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 4 terörist öldürüldü

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 4 terörist öldürüldü

Ankara'da cansız bedeni bulunan küçük Eylül'ün son isteği 'baba kavun getir' olmuş

Ankara'da cansız bedeni bulunan küçük Eylül'ün son isteği 'baba kavun getir' olmuş

FETÖ’nün altın çocuğu Zeki Güven cezaevinde ölü bulundu

FETÖ’nün altın çocuğu Zeki Güven cezaevinde ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aydın'da kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı! Rulo peçetenin içinden çıktı

Aydın'da kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı! Rulo peçetenin içinden çıktı

Kartal'da denizde kaybolan Serkan Kuloğlu'nun cansız bedeni bulundu

Kartal'da denizde kaybolan Serkan Kuloğlu'nun cansız bedeni bulundu

Mardin'de yavru köpek Kuzey'i vuran yakalandı

Mardin'de yavru köpek Kuzey'i vuran yakalandı

Niğde'deki sarışın rahibe ve 4 çocuk mumyası bin yıldır bozulmuyor

Niğde'deki sarışın rahibe ve 4 çocuk mumyası bin yıldır bozulmuyor

Atatürk'ün Afrin'deki tarihi karargahı bulundu

Atatürk'ün Afrin'deki tarihi karargahı bulundu

Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.