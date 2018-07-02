Adana'daki cinayet davası

Adana'da aile arasında bir kişinin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavgayla ilgili biri tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ahmet S. ile müştekiler Gül, Mehmet ve Mustafa Kalo ile tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, sanık Ahmet S'nin ruh sağlığıyla ilgili raporda cezai ehliyetinin tam olduğunun belirtildiğini söyledi.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, olay günü Hayriye Kalo'nun hastaneye götürülmesi ve bakımını üvey oğlu Ahmet Kalo'nun yapıp yapmayacağı konusunda tartışma çıktığını, Ahmet Kalo'nun küfrederek evden ayrıldığını, kısa süre sonra geri geldiğini ve tartışmanın yeniden başladığını bildirdi.

Ahmet Kalo'nun tartışma sırasında Yunus Emre S'ye tokat attığını ve tabanca çektiğini, Yunus Emre S'nin de tekmeyle karşılık verip bıçak salladığını ancak isabet ettiremediğini belirten savcı, sanıklardan Ahmet S'nin kavga sırasında aracına götürülen Kalo'yu bıçaklayarak öldürdüğünü kaydetti.