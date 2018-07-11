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Adana'daki cinayet davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 13:43 | Son Güncelleme

İki grup arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 2'si tutuklu 4 kişinin yargılanmasına devam edildi - Savcı, tutuklu iki kişiye müebbet, diğer sanıklara da "cinayete iştirakten" 15'er yıl hapis cezası istedi

Adana'da iki grup arasında çıkan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavgayla ilgili 2'si tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Fırat A, Mehmet F. ile müştekiler ve tarafların avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar Y.E. ile Ş.Y. ise duruşmaya gelmedi.

Sanık Fırat A. savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek "Olayda suçum yok. Sadece suçum olay yerinde bulunmamdır. Ölen bana tekme attığı için ben de kendisine küfür ettim. İzzet'i, Y.E. öldürmüştür, o da dışarıda geziyor." ifadesini kullandı.

Mehmef F. de suçsuz olduğunu iddia etti.

Savcı esas hakkındaki mütalaasında, tutuklu sanıklar için müebbet, Y.E. ile Ş.Y. için de "cinayete iştirakten" 15'er yıl hapis cezası istedi.

Sanıklar ve avukatları, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumlarının devamına karar verip duruşmayı karar için erteledi.

Gülbahçe Mahallesi'nde 29 Nisan 2017'de iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan İzzet Yalçın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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