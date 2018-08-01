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Adana'daki cinayet davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 16:26 | Son Güncelleme

Birlikte yaşadığı kadın ve kadının sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyi öldürdüğü, bir kişiyi de öldürmeye teşebbüs ettiği öne sürülen sanığa verilen 39 yıl 4 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu

Adana'da birlikte yaşadığı kadın ile kadının sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyi öldürdüğü, bir kişiyi de öldürmeye teşebbüs ettiği öne sürülen sanığa yerel mahkemece verilen 39 yıl 4 ay hapis cezası, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığının "suçtan zarar gören" olarak haberdar edilmemesi nedeniyle Yargıtay tarafından bozuldu.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma kararı üzerine tutuklu sanık Okman Ö, yeniden Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık avukatı ile Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığının avukatı da katıldı.

Mahkeme savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın başka bir suçtan dolayı yattığı cezaevinden çıktıktan sonra birlikte yaşadığı Sibel T. ile sevgilisi olduğu iddia edilen Kuttis Y'yi bıçakla öldürdüğünü, Sena N'yi de öldürmeye teşebbüs ettiğini belirterek, Okman Ö'nün "2 kişiyi kasten öldürmek" suçundan 2 kez müebbet, "Bir kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.

Okman Ö, eski savunmalarını tekrarlayarak, olayın birlikte yaşadığı Sibel T'nin arkadaşı Kuttis Y. ile ilişkiye başlaması ve kendisinden 10 bin lira istemelerinden kaynaklandığı için yaşandığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı erteledi.

- Olay

Merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde, 24 Haziran 2013'te, Okman Ö. birlikte yaşadığı Sibel T. ile sevgilisi olduğu iddia edilen Kuttis Y'yi bıçakla öldürmüş, Sena N'yi de öldürmeye teşebbüs etmişti. Yerel mahkemede yargılanan sanığa, 39 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.

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adana cinayet dava Sanık

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