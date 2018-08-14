Adana'daki cinayet davası

"Sanıkla evlerimiz birbirine çok yakın. Sabah saatlerinde Zeki Biçer lavabo için dışarı çıkmıştı. Ben de evden çıkıp yanına gittim. Elimde bıçak vardı. Bıçağın sap kısmıyla Zeki Biçer'e vurdum. Daha sonra olay yerine kız kardeşim Hülya Boz ve babam İsmet Boz geldi. Ben babamın ve kız kardeşimin nasıl yaralandığını görmedim. Babam olay yerine geldiği sırada elinde küçük bir bıçak kardeşimde ise sopa vardı. Sadece babamı kanlar içinde yerde yatarken gördüm. Sonradan babamın hastanede vefat ettiğini öğrendim. Ben Ankara'da yaşadığım için iki aile arasındaki husumetin neden kaynaklandığını pek bilmiyordum. Kimisi kız meselesi kimisi ise duvar meselesi dedi. Ben olay sırasında Zeki Biçer'in amcasının oğlu Erdal Biçer'in elinde bıçak gördüm.''

Tartışma sonrası ertesi gün Adana'ya geldiğini belirten Emrah Boz, şöyle devam etti:

Duruşmada tanık olarak dinlenen maktul İsmet Boz'un oğlu Emrah Boz, kendisinin Ankara'da bulunduğu sırada sanık Zeki Biçer ile aileler arasındaki husumet nedeniyle telefonda tartışma yaşadığını söyledi.

Diğer tanık Tayfun Biçer ise kardeşi olan sanık Zeki Biçer'in olayla ilgisi olmadığını savundu.

Hülya Boz'un başka bir kişiyle sözlü olduğunu dile getiren Tayfun Biçer, şunları anlattı:

''Maktul İsmet Boz dayım, Hülya Boz ise dayımın kızıdır. Bizim Hülya'yı isteme durumumuz olmadı. Ben olayın yaşandığı tarihte 15 yaşındaydım. Sabah saatlerinde evin dışından sesler gelmeye başladı. Dışarı çıktığımda Emrah Boz ile ağabeyim Zeki Biçer kavga ediyordu. Dayımın kızı Hülya elinde sopayla, dayım ise elinde bıçakla bizim eve geldi. Ardından olay yerine amcam Yasin Biçer ve amcamın oğlu Erdal Biçer geldi. Amcam elindeki kürekle dayıma vurdu. Ben bunu gördüm. Ağabeyim Zeki Biçer kimseyi öldürmedi.''

Sanık Zeki Biçer de kimseye bıçakla ya da başka bir aletle zarar vermediğini ileri sürerek, ''Suçlamaları kabul etmiyorum. Dayımın oğlu tanık Emrah Boz'dan sadece doğruları söylemesini istiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.'' dedi.

Mahkeme heyeti de sanık Zeki Biçer'in mevcut halinin devamını kararlaştırarak eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.