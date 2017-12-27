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Adana'daki cinayet davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 13:42 | Son Güncelleme 35 dakika önce

- Bir kişiyi tabancayla öldürdüğü ileri sürülen muhtar müebbet, suçu üstlenmeye çalıştığı iddia edilen kardeşi de 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da bir kişiyi tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan muhtar müebbet ve iki yıl, suçu üstlenmeye çalıştığı iddia edilen kardeşi de 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu Metin Gündüz ile avukatı katıldı. Tutuksuz yargılanan sanığın kardeşi Nezir Gündüz ise gelmedi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından sanığa son savunması soruldu.

Gündüz, olay günü yolunun kesildiğini ve meşru müdafaa sınırları içinde hareket ettiğini savunarak, "Keşke olmasaydı" dedi.

Mahkeme heyeti, Gündüz'e "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet, "ruhsatsız silah bulundurmaktan" da ayrıca iki yıl hapis cezası verdi, cezalarda indirim yapılmadı.

Suçu üstlenmeye çalıştığı ileri sürülen Nezir Gündüz ise 3 ay hapse mahkum edildi.

Adana'da Murat Aygün'ü tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan muhtar hakkında müebbet, suçu üstlenmeye çalıştığı iddia edilen kardeşi için de iki yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

(AA)

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