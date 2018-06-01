HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Adana'daki cinayet davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 16:01 | Son Güncelleme

Arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Suriyeli sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Suriye uyruklu sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Başar Musa (21) ile avukatı katıldı.

Tercüman aracılığıyla son savunması alınan sanık Musa, cinayeti kendisinin işlemediğini ileri sürdü.

Suriyeli arkadaşı Aziz El Casim'le tartışma sonrası kavga ettiklerini belirten Musa, ''Birbirimize girdik. Kavga sırasında yanımızda iki kişi daha vardı. Ben bıçakla kimseye vurmadım." şeklinde savunma yaptı.

Suriyeli sanık, tahliyesi ve beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, müebbet hapse çarptırdığı sanık Musa'nın cezasını, eylemini haksız tahrik altında işlediği ve duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak 12 yıl 6 aya indirdi.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Başar Musa, Cumhuriyet Mahallesi'nde 5 Ocak'ta arkadaşı Aziz El Casim'i (25) kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı.

PARTNERMetal dedektörü ile arama yapıyordu... Çıkanı görünce...Metal dedektörü ile arama yapıyordu... Çıkanı görünce...
Doğu Türkistanlı alim için gıyabi cenaze namazıDoğu Türkistanlı alim için gıyabi cenaze namazı
Vatikan'dan Ramazan mesajıVatikan'dan Ramazan mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana cinayet dava Suriyeli

En Çok Okunan Haberler

FLAŞ! Acıbadem, Fenerbahçe sponsorluğundan çekildi

FLAŞ! Acıbadem, Fenerbahçe sponsorluğundan çekildi

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

Döviz kuru arttı, THY maaşlara zam yaptı

Döviz kuru arttı, THY maaşlara zam yaptı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

CHP 24 haziran seçim sonuçları ile ilgili yaptırdığı anketleri açıkladı

CHP 24 haziran seçim sonuçları ile ilgili yaptırdığı anketleri açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nasuhi Güngör'ün Yenilikçi Hareket kitabı hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nasuhi Güngör'ün Yenilikçi Hareket kitabı hakkında ilk kez konuştu!

LGS sat kaçta başlayacak saat kaçta bitecek? Sınav duası ve öğrencilere tavsiyeler!

LGS sat kaçta başlayacak saat kaçta bitecek? Sınav duası ve öğrencilere tavsiyeler!

Kadavraya cenaze töreni! 17 yıl sonra toprağa verildi

Kadavraya cenaze töreni! 17 yıl sonra toprağa verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adıyamanlılara tütün müjdesi: Rahat olun!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adıyamanlılara tütün müjdesi: Rahat olun!

Kadın sürücü kaza sonrası şoka girdi!

Kadın sürücü kaza sonrası şoka girdi!

İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den Berat Albayrak'ın o sözlerine tepki

İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den Berat Albayrak'ın o sözlerine tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.