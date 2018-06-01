Adana'daki cinayet davasında karar

Adana'nın Yüreğir ilçesinde arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Suriye uyruklu sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Başar Musa (21) ile avukatı katıldı.

Tercüman aracılığıyla son savunması alınan sanık Musa, cinayeti kendisinin işlemediğini ileri sürdü.

Suriyeli arkadaşı Aziz El Casim'le tartışma sonrası kavga ettiklerini belirten Musa, ''Birbirimize girdik. Kavga sırasında yanımızda iki kişi daha vardı. Ben bıçakla kimseye vurmadım." şeklinde savunma yaptı.

Suriyeli sanık, tahliyesi ve beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, müebbet hapse çarptırdığı sanık Musa'nın cezasını, eylemini haksız tahrik altında işlediği ve duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak 12 yıl 6 aya indirdi.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Başar Musa, Cumhuriyet Mahallesi'nde 5 Ocak'ta arkadaşı Aziz El Casim'i (25) kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı.

