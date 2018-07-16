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Adana'daki cinayet davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 12:41 | Son Güncelleme

Boşandığı eşinin iş arkadaşını öldürüp, eski karısını da öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık müebbet ve 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da boşandığı eşinin iş arkadaşını otobüs durağında tabancayla öldüren, eski karısını öldürmeye teşebbüs eden sanığa müebbet ve 17 yıl hapis cezası verildi.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Nuh Murat Uludemirci, maktul Volkan Dal'ın babası Salih ve annesi Fatma Dal ile tarafların avukatları katıldı. Olayda yaralanan Leyla Dönmez de bir yakını tarafından tekerli sandalyeyle salona getirildi.

Mahkeme başkanı, son savunmaları için taraflara söz hakkı verdi.

Baba Salih Dal, sanıktan şikayetçi olduğunu ve en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.

Anne Fatma Dal ise sanığı af etmediğini belirterek, "Mahkemede pişmanım diyor ama ben onun pişmanlığını kabul etmiyorum." dedi.

Leyla Dönmez de sanıktan şikayetçi oldu.

Sanık Uludemirci ise son savunmasında, Volkan Dal'ı tasarlayarak öldürmediğini öne sürerek, pişman olduğunu ve böyle bir şey yaşanmasını istemediğini belirtti.

Mahkeme heyeti, sanık Uludemirci'ye eski eşinin iş arkadaşını öldürmekten müebbet, boşandığı karısını öldürmeye teşebbüsten 15 yıl, ruhsatsız silah bulundurmaktan ise 2 yıl hapis cezası verdi.

Verilen hapis cezalarında indirim uygulanmazken, sanığın tutukluluğunun devamı kararlaştırıldı.

Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde 12 Kasım 2017'de Nuh Murat Uludemirci, otobüs durağında gördüğü eski eşi Leyla Dönmez ile iş arkadaşı Volkan Dal'a tabancayla ateş etmişti. Olayda Dal ölmüş, Dönmez de yaralanmış, Uludemirci ise kaçarken yakalanıp tutuklanmıştı.

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