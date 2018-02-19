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Adana’daki cinsel istismara İzmirliler’den pankartlı tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 08:31 | Son Güncelleme

Adana’da 4.5 yaşındaki kızın uğradığı cinsel istismar üzerine, kız çocuğunun sesi olmak için araçlarıyla çevre yolunda toplanan İzmirliler, "idama evet" dedi.İzmirliler, Adana’da cinsel istismara uğrayan 4.5 yaşındaki kız çocuğunun sesi olmak için birlik oldu.

Adana’da 4.5 yaşındaki kızın uğradığı cinsel istismar üzerine, kız çocuğunun sesi olmak için araçlarıyla çevre yolunda toplanan İzmirliler, "idama evet" dedi.
İzmirliler, Adana’da cinsel istismara uğrayan 4.5 yaşındaki kız çocuğunun sesi olmak için birlik oldu. İzmir çevre yolu üzerinde bulunan bir benzinlikte bir araya gelen vatandaşlar, Adana’da yaşanan çocuk istismarına tepki gösterdi. Araçlarına "Susma", "Çocuğu istismar edeni vergilerim ile besletmem", "İdama evet" ve "Çocuklardan uzak durun" şeklinde pankartlar yapıştıran vatandaşlar, konvoy oluşturarak polis ekipleri eşliğinde Bayraklı’dan Karşıyaka yönüne hareket etti. Aynı istikamette ilerleyen diğer sürücüler de, konvoya katılarak destek oldu. Türk Bayrakları ile cadde ve sokakları dolaşan İzmirlilerin organizasyonu Karşıyaka’da son buldu.

’’İdamın getirilmesini istiyoruz’’
Buluşmayı organize eden bir çocuk annesi Selin Selbaşı, ’’Pasta, cila ve seramik kaplama ustasıyım, bugün de müşterilerimizden oluşan bir grup ile toplandık. Amacımız son zamanlarda artan çocuk istismarı ve cinayetlerine bir dur demek. Hepimiz idamın getirilmesini istiyoruz, çünkü verilen cezaların caydırıcı olmadığını düşünüyoruz. Tek hücrelik koğuşlarda bizim verdiğimiz vergiler ile besleniyorlar ve buna artık bir dur demek istiyoruz. Bu ilk eylemimiz ama son olmayacak, sesimizi duyuralım, lütfen sessiz kalmayalım, çocuklarımızın sesi olalım.’’ dedi.

4 yaşındaki çocuk, ’’Çocuk tecavüzlerine hayır’’ dedi
Öte yandan, annesi ve babası ile birlikte gelen 4 yaşındaki Dağhan Siverek, ’’Çocuk tecavüzlerine hayır’’ diyerek tecavüze uğrayan kız çocuğunun sesi oldu. Minik Dağhan’ın annesi Burcu Siverek ise, ’’Çocuğum için bu hayatta çok tedirginim, eskisi gibi değil. Ben çocuğumu bakkala yollarken, kreşe yollarken, çok tedirgin oluyorum. Parka çıkardığımda ki, evimin önünde park var, onda bile tedirgin oluyorum. Çocuğum, çocukluğunu yaşayamıyor. Bugün buraya çocuklarımız için katıldık, onlar yeri geliyor konuşamıyorlar, yeri geliyor sesleri çıkmıyor ve biz onların sesi olmak için buradayız’’ şeklinde konuştu.

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