Adana’daki cinsel istismara İzmirliler’den pankartlı tepki

Adana’da 4.5 yaşındaki kızın uğradığı cinsel istismar üzerine, kız çocuğunun sesi olmak için araçlarıyla çevre yolunda toplanan İzmirliler, "idama evet" dedi.

İzmirliler, Adana’da cinsel istismara uğrayan 4.5 yaşındaki kız çocuğunun sesi olmak için birlik oldu. İzmir çevre yolu üzerinde bulunan bir benzinlikte bir araya gelen vatandaşlar, Adana’da yaşanan çocuk istismarına tepki gösterdi. Araçlarına "Susma", "Çocuğu istismar edeni vergilerim ile besletmem", "İdama evet" ve "Çocuklardan uzak durun" şeklinde pankartlar yapıştıran vatandaşlar, konvoy oluşturarak polis ekipleri eşliğinde Bayraklı’dan Karşıyaka yönüne hareket etti. Aynı istikamette ilerleyen diğer sürücüler de, konvoya katılarak destek oldu. Türk Bayrakları ile cadde ve sokakları dolaşan İzmirlilerin organizasyonu Karşıyaka’da son buldu.

’’İdamın getirilmesini istiyoruz’’

Buluşmayı organize eden bir çocuk annesi Selin Selbaşı, ’’Pasta, cila ve seramik kaplama ustasıyım, bugün de müşterilerimizden oluşan bir grup ile toplandık. Amacımız son zamanlarda artan çocuk istismarı ve cinayetlerine bir dur demek. Hepimiz idamın getirilmesini istiyoruz, çünkü verilen cezaların caydırıcı olmadığını düşünüyoruz. Tek hücrelik koğuşlarda bizim verdiğimiz vergiler ile besleniyorlar ve buna artık bir dur demek istiyoruz. Bu ilk eylemimiz ama son olmayacak, sesimizi duyuralım, lütfen sessiz kalmayalım, çocuklarımızın sesi olalım.’’ dedi.