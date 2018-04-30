Adana'daki DEAŞ operasyonu

Adana'da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 13'e çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ mensuplarına yönelik dün başlatılan operasyon kapsamında aranan üç şüpheliyi daha yakaladı.
Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Gözaltında bulunan 6'sı Türk 7'si Suriyeli 13 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne yönelik eylem arayışı içinde olabilecekleri değerlendirilen DEAŞ mensuplarına yönelik çalışma başlatmıştı.
Şüphelilerin kent merkezindeki evlerine operasyon düzenleyen ekipler, 4'ü Türk, 6'sı Suriyeli olmak üzere 10 şüpheliyi yakalamıştı.
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