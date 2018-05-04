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Adana'daki DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 09:07 | Son Güncelleme

Kentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 29 Nisan'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına aldığı 7'si Suriyeli 15 şüpheli dün adliyeye sevk edilmişti. Zanlılar, Savcılık sorgusunun ardından "tutuklanma" talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Mahkeme 3 şüphelinin tutuklanmasına, 12 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne yönelik eylem arayışı içinde olabilecekleri değerlendirilen DEAŞ mensuplarına yönelik çalışma başlatmıştı. Zanlıların kent merkezindeki evlerine 29 Nisan'da operasyon düzenleyen ekipler, 7'si Suriyeli 15 zanlıyı gözaltına almıştı.

Zanlılar arasındaki M.A.B'nin (32), Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne 1 Mayıs 2016'da bomba yüklü araçla düzenlenen ve 3 polisin şehit olduğu, aralarında polislerin de bulunduğu 34 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili görülen 110 sanıklı davada tutuklandığı, daha sonra adli kontrol kararıyla tahliye edildiği öğrenilmişti.

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15 şüpheli adana DEAŞ operasyon

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