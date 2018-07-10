Adana'daki DEAŞ operasyonu

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kent merkezinde 30 Haziran'da DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 zanlı da Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye gönderildi.

Zanlıların, Suriye'deki savaşta yaralanan sivilleri Adana'ya getirerek hastanelerde tedavi görmesine aracılık edip, bunun karşılığında hastalardan para aldığı belirlendi.

Örgüt sohbetlerini de organize ettiği ileri sürülen zanlıların, tedavilerinin ardından sivillere örgüt propagandası yaparak kandırıp Suriye'ye savaşmaya göndermeye çalıştıkları tespit edildi.

Zanlıların, suçluların saklanmasına yardım ettiği, örgüt üyelerinin evlenmesini sağladığı ve bunun karşılığında da para aldığı saptandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçe sorumlusu olduğu öne sürülen Mahmut Ö'nün (46) de para karşılığında bölgesindeki husumetli gruplara arabuluculuk yaptığı da tespit edildi.

Polis, yaklaşık 7 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 30 Haziran'da özel harekat ekiplerinin de desteğiyle düzenlediği operasyonda 12 kişiyi gözaltına almıştı.

