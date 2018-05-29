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Adana'daki DEAŞ zanlıları adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 11:49 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi - Biri doktor 3 Suriyeli'nin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi - Zanlılar hakkında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde "yalnız kurt" olarak adlandırılan taktikle saldırı gerçekleştirme yönünde güçlü şüphenin bulunduğu iddia edildi

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında gözaltın alınan biri doktor 3 Suriyeli'nin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınıan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 17 Mayıs'ta DEAŞ'a yönelik başlatılan ve 9 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında bir şüpheli daha yakalandı.

Gözaltındaki biri doktor olmak üzere 3 Suriyelinin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada zanlılar hakkında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde "yalnız kurt" olarak adlandırılan taktikle saldırı gerçekleştirme yönünde güçlü şüpheler elde edildiği öne sürüldü.

Zanlıların, polisin 7 Mart'ta kentte düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan M.S'nin örgütün Adana'daki yapılanmasına yönelik itirafları doğrultusunda gözaltına alındığı öğrenildi.

M.S'nin ifadesinde, "Örgüt toplantılarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin örgüt ideolojisi doğrultusunda "tağut" olarak nitelendirildiği, halkın seçime katılmaması, çocukların okula gönderilmemesi ve devletin atadığı imamların arkasında namaz kılınmaması yönünde anlatımların yapıldığını, ayrıca örgüte eleman kazandırmak için Suriye'ye giderek DEAŞ saflarında çatışanların gönderdiği mektuplarının okunduğunu" söylediği iddia edildi.

Suriyeli şüphelilerden birinin örgütün uçaksavar sorumlusu olduğu, Türk vatandaşı 3 kişinin ise bir süre önce Suriye'ye gidip geldiği belirtildi.

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