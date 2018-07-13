Adana'daki dolandırıcılık operasyonu

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde düzenlenen operasyonda, kamu bankasını "nitelikli dolandırıcılık" yöntemiyle yaklaşık 20 milyon lira zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı.

İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir kamu bankasının "nitelikli dolandırıcılık" yöntemiyle yaklaşık 20 milyon lira zarara uğratıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda bir kişinin daha yakalamasıyla gözaltı sayısı 16'ya yükseldi.

Aralarında banka eski müdürü ve çalışanının da bulunduğu 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İmamoğlu ilçesinde 11 Temmuz'da bir kamu bankasını "nitelikli dolandırıcılık" yöntemiyle yaklaşık 20 milyon lira zarara uğrattıkları iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin yaklaşık 120 çiftçiye 20 milyon lira tutarında "çiftçi kredisi" kullandırılmış gibi gösterdikleri iddia edilmişti.

