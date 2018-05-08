Adana'daki FETÖ'nün hücre evleri operasyonu

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 29 Nisan'da, FETÖ/PDY'ye yönelik istihbari çalışmalar neticesinde, merkez Seyhan ilçesindeki Döşeme Mahallesi ve Çukurova ilçesindeki Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan iki hücre evine düzenlenen operasyonda yakalanan E.Y, M.Ö, E.S. ve M.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Örgütün üst düzey sorumlularından oldukları ve talimatları Pensilvanya'dan aldıkları ileri sürülen zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar tutuklandı.
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