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Adana'daki FETÖ/PDY davaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 23:18 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan öğretmen, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı - FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan üniversite öğrencisine, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan öğretmen, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık öğretmen Ömer Ocak, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Savcı, sanığın, terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığını belirterek, cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık Ocak ise ByLock kullandığı iddiasını kabul etmeyerek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti sanığa, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Yurt dışına çıkış yasağı konulan sanık, tahliye edildi.

- "ByLock" kullanıcısı öğrenciye hapis

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan üniversite öğrencisi ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Talha Kırca ile avukatı katıldı.

ByLock programı tespit edilen telefon hattının kendisine ait olduğunu itiraf eden Kırca, "Bu hattı ben kullanıyordum ancak kesinlikle ByLock yüklemedim. Bu yapıya ait dershaneye 1 yıl gittim. Bu örgütle irtibatlı olduğuma dair herhangi bir delil yoktur." diyerek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Savcı mütalaasında, sanığın, ByLock kullanmak suretiyle örgütün organik ve hiyerarşik yapısı içerisine dahil olduğunu ifade ederek, cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Kırca'ya "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Tutuklulukta geçirdiği süre göz önünde bulundurulan sanık, yurt dışına çıkış yasağı şartı ile tahliye edildi.

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