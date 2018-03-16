Adana'daki FETÖ/PDY davaları

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan eski savcı Rafetcan Bozdak'a 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Bozdak ve avukatı katıldı.
Mahkemede savunma yapan sanık Bozdak, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini ve beraatini talep etti.
Cumhuriyet savcısı ise Bozdak'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.
Mahkeme heyeti de Rafetcan Bozdak'ı 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak, adli kontrol tedbiriyle tahliyesini kararlaştırdı.
- FETÖ sanığı eski polislere hapis cezası
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 2'si tutuklu eski polis 5 sanık, 3 yıl 1 ay 15 gün ile 9 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Yıldırım Karkin, Emrah Kılıç ile tutuksuz sanık Mustafa Karagüllü ve avukatları katıldı.
Sanıklardan Fatih Yücel ve Seyit Ali Annadınç ise duruşmaya katılmadı.
Savunma yapan sanıklar suçsuz olduklarını belirterek, tahliye ve beraatlerini talep etti.
Cumhuriyet savcısı ise sanıkların cezalandırılması yönünde mütalaasını verdi.
Mahkeme heyeti, sanıkları 3 yıl 1 ay 15 gün ile 9 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırarak, tutuklu sanıklar Karkin ve Kılıç'ın mevcut halinin devamına hükmetti.
Mahkeme ayrıca, sanıklar Yücel ile Annadınç hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.
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