Adana'daki FETÖ/PDY davaları

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 14'ü tutuklu 19 eski öğretmenin yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 14 tutuklu sanık ile 5 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

Mahkemede savunma yapan tutuklu sanık Ali Özak, hakkındaki "mahrem imam" olduğu yönündeki iddiaları kabul etmediğini belirterek, tahliye ve beraatını istedi.

Cumhuriyet savcısı ise eksik hususların giderilmesi ve tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamını kararlaştırarak eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- FETÖ sanığı çiftin yargılandığı dava

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan eski öğretmen çiftin yargılanmasına da başlandı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Murat ve Emel Kayhan ile avukatları katıldı.

Mahkemede, Hava Kuvvetleri Komutanlığının Adana'da görevli astsubaylarından sorumlu "mahrem imam" olduğu yönündeki iddialar sorularak savunma yapması istenen sanık Murat Kayhan, Adana'da örgüte ait olduğu gerekçesiyle kapatılan özel bir okulda fizik öğretmenliği yaptığını ve hiçbir astsubayı tanımadığını savundu.