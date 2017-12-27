Adana'daki FETÖ/PDY davası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında polislerden sorumlu "mahrem imam" olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Aydın G. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Aydın G, savunmasında, hakkındaki polislerden sorumlu "mahrem imam" olduğu yönündeki iddiaları kabul etmediğini belirterek, "Hakkımda ByLock içerikleri gelmedi. Bu ByLock programını kullanıcısı olmadığımın delilidir. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Bunun üzerine mahkeme başkanı sanık Aydın G'ye ByLock tespit ve değerlendirme tutanağında yer alan bilgileri okuyarak, ByLock programı ID adının "26085" kullanıcı adının "tillo01" ve şifresinin "ag.1290" gelen e-mail sayısının 5, gönderilen e-mail sayısının 15 olduğunu bildirdi.

Bu konudaki savunması sorulan sanık Aydın G, içeriklerin kendisine ait olmadığını ve ByLock programını kullanmadığını savunarak, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı da esas hakkındaki mütalaasını vererek, tutuklu sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan alt sınırdan uzaklaşarak cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de tutuklu sanığa esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı 30 Mart'a erteledi.

(AA)