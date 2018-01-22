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Adana'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 17:33 | Son Güncelleme 9 dakika önce

- Tutuklu yargılanan eski hakim beraat etti

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski hakim beraat etti.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya meslekten ihraç edilip tutuklanan eski hakim Ayhan Bora ve avukatı katıldı. Bora, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek terör örgütüyle bir ilişkisi olmadığını savundu. Hakkındaki iddiaların somut delillere dayanmadığını iddia eden Bora, tahliye ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle oy çokluğuyla beraatine karar verdi.

Heyetteki bir hakim ise sanığın cezalandırılması gerektiğini belirterek karara muhalefet şerhi koydu.

(AA)

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