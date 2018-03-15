HABER

Adana'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 13:14 | Son Güncelleme

İş adamı ve eski öğretmen 3'ü tutuklu biri firari 22 sanığın yargılanmasına başlandı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında iş adamı ve eski öğretmen 3'ü tutuklu biri firari 22 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet Arslan, Osman Ateş ve Dursun Küçükalkan ile tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Sanık Ateş savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini, FETÖ/PDY terör örgütüyle bir ilgisinin olmadığını savundu.

ByLock tespit ve değerlendirme tutanağını kabul etmeyen Ateş, "Ben ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık Küçükalkan ise telefonuna ByLock programını A.D. isimli şahsın yüklediğini ve herhangi bir mesaj trafiği yaşamadığını ifade ederek tahliyesini istedi.

Mahkemede savunma yapan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ateş'in adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Rusya'dan çok sert açıklamaRusya'dan çok sert açıklama
Yolcu otobüsünde muavin dehşeti!Yolcu otobüsünde muavin dehşeti!
Cezaevinden çıktılar... İşte ilk sözleriCezaevinden çıktılar... İşte ilk sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Erteleme eski öğretmen ve işadamı FETÖ/PDY davası Tahliye Kararı

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir

e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadın girişimci komisyonundan cezaevi ziyareti

Kadın girişimci komisyonundan cezaevi ziyareti

Daday’da öğrencilere madde bağımlılığı anlatıldı

Daday’da öğrencilere madde bağımlılığı anlatıldı

Silifke’de Çağla Festivali ve Kültür Şenlikleri

Silifke’de Çağla Festivali ve Kültür Şenlikleri

Medine Türk Okulu’ndan Mehmetçiğe destek

Medine Türk Okulu’ndan Mehmetçiğe destek

Çiftlik Caddesi’ne özel güvenlik geliyor

Çiftlik Caddesi’ne özel güvenlik geliyor

İzmirli gazetecilerden Murat Sabuncu'ya ziyaret

İzmirli gazetecilerden Murat Sabuncu'ya ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.