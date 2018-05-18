Adana'daki FETÖ/PDY davası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada kadın sanığın, ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Sümeyye Karday ve avukatı katıldı.
Karday'a ait dijital materyallerle ilgili raporu okuyan mahkeme başkanı, sanıktan, 15 Temmuz gecesi ağabeyinin kendisine WhatsApp üzerinden gönderdiği, ''ByLock yazışmalarını silelim, takip halen devam ediyor.'' yazılı mesajla ilgili savunma yapmasını istedi.
ByLock programını yüklemediğini ve kullanmadığını savunan Karday, ''Suçlamaları kabul etmiyorum. Ağabeyimle böyle bir görüşmem olmadı. Beraatimi talep ediyorum.'' dedi.
Cumhuriyet savcısı ise sanığın ByLock kullanıcısı olduğu tespiti dikkate alınarak tutuklanması yönünde mütalaa sundu.
Mahkeme heyeti, sanık Karday'ın, hakkındaki adli kontrol şartının bu aşamada yeterli olmayacağı kanaatine vararak tutuklanmasına karar verdi.
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