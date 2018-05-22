Adana'daki FETÖ/PDY davası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen eski Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü çalışanı tutuksuz 22 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz 21 sanık ve avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Mustafa Y. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada Diyarbakır cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tanık olarak dinlenen M.A.O, Diyarbakır'da havacı astsubaylardan sorumlu imam olduğunu söyledi.

Ayda bir defa toplandıklarını ve sanık Mustafa Y'nin de Adana'da sohbet toplantılarına geldiğini ileri sürün M.A.O. "Toplantılarda her ilin sorumlusuyla görüşülürdü. Evlerde neler yapacağımızı anlatırdık. Bana Mustafa Y'nin Adana'da hava astsubaylarından sorumlu olduğu söylenmişti. Ben 2016 yılının Mayıs ayında bu yapıdan ayrıldım. Mustafa Y. örgütte Faruk kod adını kullanıyordu." ifadesini kullandı.

Duruşmada savunmaları alınan sanıklar, suçlamaları kabul etmediklerini belirterek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen sanık Şükran T'nin tutuklanması, Mustafa Y'nin hakkında ise tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

