Adana'daki FETÖ/PDY davası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, eski öğretmenlerden oluşan 2'si tutuklu 22 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet Arslan ve Dursun Küçükalkan ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.
Mahkeme başkanı, ByLock tespit ve değerlendirme tutanağından kullanıcı adının "artvin73", program şifresinin ise "Baha0873" olarak tespit edildiğini açıkladığı sanık Küçülalkan'dan savunma yapmasını istedi.
Tespitlerin doğru olduğunu ve telefonuna A.D. tarafından ByLock yüklendiği itirafında bulunan sanık Küçükalkan, tahliyesini ve beraatini talep etti.
Savunma yapan diğer sanıklar da beraatlerini istedi.
Cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesi ve tutuklu sanıkların mevcut halinin devamı yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, sanıklar Arslan ve Küçükalkan'ın tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyelerine karar vererek, duruşmayı erteledi.
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