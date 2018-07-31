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Adana'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 19:40 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski öğretmen 3'ü tutuklu 29 sanığın yargılanmasına devam edildi - Sanık F.D: - "Sohbet toplantılarına katıldığımda oradaki şahıslar kendi aralarında ByLock üzerinden iletişim kuruyordu. Bu programı kendim indirdim. ByLock üzerinden dini içerikli mesajlar geliyordu"

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski öğretmen 3'ü tutuklu 29 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar F.D, F.S, M.T. ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık F.D, ByLock programını kullandığını ve sohbet toplantılarına katıldığını itiraf etti.

Eşinin de ByLock kullanıcısı olduğunu belirten F.D, "Sohbet toplantılarına katıldığımda oradaki şahıslar kendi aralarında ByLock üzerinden iletişim kuruyordu. Bu programı kendim indirdim. ByLock üzerinden dini içerikli mesajlar geliyordu. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık F.S. ise "mahrem imam" olduğu yönündeki tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, "FETÖ terör örgütü üyesi değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum. İki yıldır cezaevindeyim. Tahliyemi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Savunmaları alınan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Değerlendirmesi sorulan cumhuriyet savcısı ise tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın taraflara tevdi edilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına, esas hakkındaki mütalaanın hazır edilmesi için dosyanın iddia makamına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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