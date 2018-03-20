Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan tutuklu üç sanık, 6 yıl 3 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, tutuklu Aydın Toraman hazır bulundu. Diğer sanıklar İbrahim Kali ve Mehmet Tokgöz de cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Sanık Toraman, savunmasında ByLock kullanmadığını ileri sürerek hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Diğer iki sanık da beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan Kali’yi 8 yıl 3 ay, Tokgöz’ü 7 yıl 6 ay ve Toraman’ı da 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.