Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan örgüte ait kapatılan dershanelerde çalışan eski öğretmen 1'i tutuklu 8 sanıktan 4'ü 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Sadettin Kirişçi ile bazı tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı.
Duruşmada savunma yapan tutuklu ve tutuksuz sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini talep etti.
Mahkeme heyeti de sanıklar Sadettin Kirişçi, Özcan Canbolat, Muhittin Altınbaş ve Nasuhi Koyuncu'nun 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmasına, sanıklar Işın Hakkıbilen, Muhammed Korkmaz, Murat Nene ve Melek Büyükyağbasan'ın ayrı ayrı beraatine hükmetti.
Mahkeme heyeti ayrıca sanık Kirişçi'nin tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu istifa etti!
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yeni İran adımlarını açıkladı!
Ormanda bu halde yakalandılar!
Donald Trump'ın korktuğu başına geldi! ABD Başkanlık seçimleriyle ilgili bomba iddia
Aile dehşeti: Beni aldattın, elimde kasedin var!
Dünyanın en güzel kızı büyüdü! İşte son hali
FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı
Dev platform deniz seferlerini iptal etti
CHP'li Eren Erdem'in yurt dışına çıkışına izin verilmedi
Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti
Okuyucu Yorumları 0 yorum