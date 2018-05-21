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Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 18:04 | Son Güncelleme

Örgüte ait kapatılan dershanelerde çalışan eski öğretmen 1'i tutuklu 8 sanıktan 4'ü 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan örgüte ait kapatılan dershanelerde çalışan eski öğretmen 1'i tutuklu 8 sanıktan 4'ü 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Sadettin Kirişçi ile bazı tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu ve tutuksuz sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti de sanıklar Sadettin Kirişçi, Özcan Canbolat, Muhittin Altınbaş ve Nasuhi Koyuncu'nun 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmasına, sanıklar Işın Hakkıbilen, Muhammed Korkmaz, Murat Nene ve Melek Büyükyağbasan'ın ayrı ayrı beraatine hükmetti.

Mahkeme heyeti ayrıca sanık Kirişçi'nin tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

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