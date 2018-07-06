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Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 19:00 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında farklı meslek gruplarına mensup 8'i tutuklu 41 sanığın yargılandığı davada, 19 sanığın, 4 yıl 2 ay ile 13 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasına, 22 sanığın ise beraatine karar verildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında farklı meslek gruplarına mensup 8'i tutuklu 41 sanığın yargılandığı davada, 19 sanığın, 4 yıl 2 ay ile 13 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasına, 22 sanığın ise beraatine karar verildi.

Adana 11.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Barış B, Kadir O, Ali Y. ve bazı tutuksuz sanıklarla avukatları hazır bulundu.

Dosya kapsamında tutuklu bulunan sanık Coşkun S, Kemal A, İshak E, Kemal A, Mustafa H. ise mahkemeye bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Barış B, ByLock programını yüklemediğini ve kullanmadığını öne sürerek, "FETÖ/PDY terör örgütüyle bir alakam yoktur. Hakkımdaki tanık beyanlarını ve iddiaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Savunması alınan diğer sanıklarda suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ya da beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Mütalaası sorulan cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede verdiği esas hakkındaki görüşünü yineleyerek sanıkların cezalandırılması ve tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti de 19 sanığın 4 yıl 2 ay ile 13 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasıyla cezalandırılmasına, 22 sanığın ise beraatine hükmetti.

Mahkeme ayrıca tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamını kararlaştırdı.

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