Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuksuz 4 sanıktan 2'sinin 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına, 2'sinin ise beraatine karar verildi.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanıklar F.S, G.T, Ö.T, S.C. ve avukatları katıldı.
Söz verilen sanık Ö.T, FETÖ/PDY terör örgütüyle bir ilgisinin olmadığını belirterek beraatine karar verilmesini istedi.
Diğer sanıklarda suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.
Cumhuriyet savcısı ise bir önceki celsede verdiği esas hakkındaki mütalaasını yineleyerek sanıkların cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti de sanık Ö.T'nin 2 yıl 1 ay, G.T'nin 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına hükmederek sanıklar F.S. ve S.C'nin ise beraatine karar verdi.
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