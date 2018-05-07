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Adana'daki fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 19:24 | Son Güncelleme

Kozan ilçesinde Gürcistan uyruklu 3 kadını evlilik vaadiyle kandırdıktan sonra köpeklerle tehdit ederek zorla fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda, gözaltına alınan 2'si kadın 18 şüpheli tutuklandı - Aralarında CHP eski Kozan İlçe Gençlik Kolları başkanının da bulunduğu 18 kişi, yoğun güvenlik önlemleri altında mahkemeye getirildi

Kozan ilçesinde Gürcistan uyruklu 3 kadını evlilik vaadiyle kandırdıktan sonra köpeklerle tehdit ederek zorla fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda, gözaltına alınan 2'si kadın 18 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Geçen cuma günü İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ile Kozan Emniyet Müdürlüğünce, geçtiğimiz günlerde kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen suç örgütüne yönelik 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 300 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 2'si kadın 18 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bugün mahkemeye çıkarıldı.

Aralarında CHP eski Kozan Gençlik Kolları Başkanı K.O. ile M.T, Y.O, M.B, A.B, K.B, M.T, S.Ö, A.Y, T.Ş, A.A, U.T, O.K, T.Y, E.Y, E.Y, O.A. ve M.S. çıkarılıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Suç örgütünce zorla alıkonuldukları iddia edilen Gürcistan uyruklu kadınlar F.T. (23), A.T. (26) ve G.Ö'nün (35) ise sınır dışı edileceği öğrenildi.

Kozan ilçesinde, Gürcistan uyruklu 3 kadını evlilik vaadiyle kandırıp, köpeklerle tehdit edip zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin saklandığı 3 ayrı adrese 300 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonda 2'si kadın 18 şüpheli yakalanırken, yabancı uyruklu 3 kadın kurtarılmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız av tüfeği, kuru sıkı tabanca ile 12 bin lira para ele geçirilmişti.

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