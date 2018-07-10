Adana'daki fuhuş operasyonu

Adana’nın Kozan ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Gürcistan uyruklu kadının AIDS olduğu ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 4 Mayıs’ta düzenlediği operasyonda yakalanan şüphelilerin sağlık kontrolü sonuçları belli oldu.
Tutuklanarak cezaevine gönderilen Gürcistan uyruklu M.S. de (49) AIDS tespit edildi.
Ahlak Büro Amirliği ve Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan uyruklu 3 kadını evlilik vaadiyle kandırdıktan sonra köpeklerle tehdit ederek zorla fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen suç örgütüne operasyon düzenlemiş, gözaltına alınan 2’si kadın 18 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
Öte yandan zorla alıkonuldukları iddia edilen Gürcistan uyruklu kadınlar F.T. (23), A.T. (26) ve G.Ö. (35) sınır dışı edilmişti.
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