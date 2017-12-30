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Adana'daki hain saldırının görüntüleri ortaya çıktı! Saniyelerle kurtulmuş

GÜNCEL HABERLERİ | 30.12.2017 17:22 | Son Güncelleme 9 saat önce

Adana'da polis karakolu yakınında infilak eden el yapımı patlayıcıyı (EYP) attığı öne sürülen 3'ü çocuk 5 kişi, düzenlenen operasyon ile yakalandı. Şüpheliler, patlayıcısı atma anları güvenlik kamerası ile görüntülendi.

Geçen Perşembe akşamı merkez Seyhan ilçesindeki Hürriyet Polis Karakolu'nun yakınında infilak eden EYP, çevrede büyük korkuya neden oldu.

EŞGALLERİ BELİRLENDİ, POLİS DÜĞMEYE BASTI

Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, el yapımı patlayıcıyı atanların eşgalleri belirledi. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, gece yarısı merkez Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde çok sayıda adrese baskın yaptı. EYP'yi attıkları öne sürülen Nur A. (18), Veysi B. (18), H.K. (14), R.B. (12) ve K.E. (17), operasyonda gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK ile de bağlantılı olduğu iddia edilen şüpheliler, sağlık kontrolü ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI!

Saldırı sonrası ortaya çıkan görüntülerde şüphelilerin bıraktığı bomba, bir vatandaşın sokaktan geçtiği sırada patlıyor.

Adana'da ve Diyarbakır'da art arda saldırı!
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Anahtar Kelimeler:
saldırı adana eyp polis karkolu

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