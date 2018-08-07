Adana'daki iş kazasında cinayet iddiası

Adana'da geçen ay bir işçinin, geri dönüşüm fabrikasında tamir yaparken makinenin çalışması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili 1'i tutuklu 3 kişi hakkında dava açıldı.
Cumhuriyet savcısı, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında yaşanan ve Suriyeli Halef Alacrah'ın (20) öldüğü olayla ilgili soruşturmayı tamamladı.
Savcı, hazırladığı iddianamede, olay sonrası tutuklanan Suriye uyruklu işçi Velid El H. (23) hakkında öğütücü makinesini bilerek çalıştırdığı gerekçesiyle "Kasten öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis cezası talep etti.
Tutuksuz sanıklar iş yeri sahibi R. Ç. (33) ile Suriye uyruklu ustabaşı H. F. (22) için de "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan altışar yıl hapis cezası istendi.
Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ölen Halef Alacrah'ın, hurda plastik atıklarının parçalandığı öğütücü makinesinin çalışmasında ve bakımında görev yaptığı belirtildi.
Olay günü, diğer öğütücü makinesinde çalışan sanık Velid El H'nin, Alacrah'ın içinde bulunduğu makinenin çalıştırma düğmesine bastığına ve parçalanarak ölümüne neden olduğuna dikkat çekildi.
İddianamede savunmasına yer verilen sanık ise olay günü Alacrah'ın, makinenin içine girdiğini gördüğünü, kısa süre sonra makineden gürültü sesi duyduğunu belirterek, "Gürültünün benim makinemden geldiğini düşünerek makinemin başına gittim. Benim makinemde bir sorun yoktu. Halef'in çalıştığı makineye gittiğimde onun bedenini makinenin içinde görünce düğmeye basarak kapattım. Makineyi ben çalıştırmadım." dedi.
İddianamede, iş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerine ve bilirkişi raporuna da yer verildi.
Görüntülerin izleme tutanağında, olay günü Alacrah'ın öğütücü plastik kesme makinesine girdiği, sanığın ise makinenin önüne gelip çalıştırma düğmesine bastığı aktarıldı.
Bilirkişi raporunda ise iş yeri sahibinin ölümlü olayda gerekli önlemleri almadığı için asli, ustabaşının da tali kusurlu olduğu kaydedildi.
Sanıkların önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.
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