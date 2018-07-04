Adana'da babalarının intikamını almak için Seydi Özacar'ı öldürdüğü iddia edilen 2 kardeş ile annelerinin de aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Serdar Kartal ve halası Gülhan Alparslan ile tutuksuz sanıkların bazıları ve taraf avukatları katıldı.

Seydi Özacar'ın eşi Leyla Özacar ifadesinde sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Serdar Kartal ise tesadüfen gittiği büfede karşılaştığı Seydi Özacar’a çıkan kavga sonrası kendini korumak için ateş ettiğini öne sürdü.

Yeğenini kardeşinin intikamı için cinayete azmettirdiği iddia edilen hala Gülhan Alpaslan ise mahkemeye yazılı savunma dilekçesi verdi.

Alpaslan, dilekçesinde, kendisine iftira atıldığını, kimseyi azmettirmediğini ileri sürerek, "Ben kardeşimin çocuklarına kendi çocuklarımdan daha iyi baktım. Onların eğitim görmeleri için uğraştım. Biz karşı taraf ile mahallede devamlı karşı karşıya geliyoruz. Kan gütme diye bir şey yok, iftira atıyorlar." ifadesini kullandı.