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Adana'daki "kan davası" cinayeti davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 13:33 | Son Güncelleme

Babalarının intikamını almak için Seydi Özacar'ı öldürdüğü ileri sürülen 2 kardeş ile annelerinin de aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da babalarının intikamını almak için Seydi Özacar'ı öldürdüğü iddia edilen 2 kardeş ile annelerinin de aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Serdar Kartal ve halası Gülhan Alparslan ile tutuksuz sanıkların bazıları ve taraf avukatları katıldı.

Seydi Özacar'ın eşi Leyla Özacar ifadesinde sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Serdar Kartal ise tesadüfen gittiği büfede karşılaştığı Seydi Özacar’a çıkan kavga sonrası kendini korumak için ateş ettiğini öne sürdü.

Yeğenini kardeşinin intikamı için cinayete azmettirdiği iddia edilen hala Gülhan Alpaslan ise mahkemeye yazılı savunma dilekçesi verdi.

Alpaslan, dilekçesinde, kendisine iftira atıldığını, kimseyi azmettirmediğini ileri sürerek, "Ben kardeşimin çocuklarına kendi çocuklarımdan daha iyi baktım. Onların eğitim görmeleri için uğraştım. Biz karşı taraf ile mahallede devamlı karşı karşıya geliyoruz. Kan gütme diye bir şey yok, iftira atıyorlar." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını söyledi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip, sanık Serdar Kartal’ın telefon görüşmeleri yaptığı baz istasyonlarını haritada gösterir şekilde bilirkişi raporu aldırılmasını kararlaştırıp, duruşmayı erteledi.

Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Bulvarı'nda büfe işleten Seydi Özacar (46), 12 Mayıs 2017'de uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.

Olayda hayatını kaybeden Özacar'ın kardeşinin 2007 yılında zanlı Serdar Kartal'ın babası Mehmet Kartal'ı öldürdüğü, zanlının da alınan aile kararıyla bu cinayeti işlediği iddia edilmişti.

Yürütülen soruşturma sonrası Serdar Kartal, kardeşi, annesi ve halasının da arasında olduğu 11 şüpheli hakkında dava açılmıştı.

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