Adana'daki kuzen cinayetine ilişkin dava

Adana'da tartıştığı kuzenini tabancayla öldürüp cesedini bir sulama kanalına attığı iddia edilen sanığın, müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.
Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık M.U.K. ile maktulün yakınları ve tarafların avukatları katıldı.
Sanık M.U.K. savunmasında, tarlasında sürekli jeneratör, sulama boruları ve diğer başka malzemelerin çalındığını, bununla ilgili amcasının oğlu Abdulkadir K'den şüphelendiğini belirtti.
Olay günü kuzeniyle arasında tartışma çıktığını ileri süren M.U.K, "Olayın yaşanmasının ardından onu hastaneye götürmek istedim ama şok yaşıyordum. Titrediğimden dolayı götüremedim." dedi.
Maktulün anne ve babası ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
Ailenin avukatı ise cinayetin önceden planlandığını düşündüklerini belirterek, "Bu bir kişinin yapabileceği bir şey değildir. Olayın daha detaylı bir şekilde araştırılmasını, şahsın veya şahısların cezalandırılmasını istiyoruz. Sanığın, o kiloda birini taşıyarak aracın bagajına koyması mümkün değil. Aracın bagajında dahi öldüğünden emin olmak için birkaç el ateş etmiştir." iddiasında bulundu.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.
Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yukarı Çiçekli Mahallesi'nde 19 Aralık 2017'de kuzeni Abdulkadir K'yi öldürüp cesedini bir sulama kanalına attığı iddia edilen M.U.K. hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.
AK Parti'den son dakika bedelli askerlik açıklaması! 28 gün şartı kalkacak mı?
AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik
Dövme bağımlısı adam cinsel organını ameliyatla aldırdı! Nedeni ise çok ilginç
Bedelli askerlikte yeni gelişme! AK Parti'den dikkat çeken 28 gün açıklaması
CHP'de toplanan imza sayısı 526! Muhalifler yeterli imza için gün verdi
Dışişleri açıkladı: PYD Menbiç'te devriye bölgesinden çekildi
Kadın polis, evinde başından vurulmuş halde bulundu
Altın ve para taşıdığına inanılan Rus savaş gemisinin batığı bulundu
Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Maganda damat ve sağdıcı her yerde aranıyor
Avrupa Birliği'nin cezası Google'ı değil, Android severleri yakacak
BİM coştu: Şimdi de 599 TL’ye bilgisayar satacak!
Adnan Oktar'ın 'aslan' dediği müritlerinin şok meslekleri!
Okuyucu Yorumları 0 yorum