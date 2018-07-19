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Adana'daki kuzen cinayetine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 13:54 | Son Güncelleme

Hırsızlıkla suçladığı amcasının oğlunu tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da tartıştığı kuzenini tabancayla öldürüp cesedini bir sulama kanalına attığı iddia edilen sanığın, müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık M.U.K. ile maktulün yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

Sanık M.U.K. savunmasında, tarlasında sürekli jeneratör, sulama boruları ve diğer başka malzemelerin çalındığını, bununla ilgili amcasının oğlu Abdulkadir K'den şüphelendiğini belirtti.

Olay günü kuzeniyle arasında tartışma çıktığını ileri süren M.U.K, "Olayın yaşanmasının ardından onu hastaneye götürmek istedim ama şok yaşıyordum. Titrediğimden dolayı götüremedim." dedi.

Maktulün anne ve babası ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Ailenin avukatı ise cinayetin önceden planlandığını düşündüklerini belirterek, "Bu bir kişinin yapabileceği bir şey değildir. Olayın daha detaylı bir şekilde araştırılmasını, şahsın veya şahısların cezalandırılmasını istiyoruz. Sanığın, o kiloda birini taşıyarak aracın bagajına koyması mümkün değil. Aracın bagajında dahi öldüğünden emin olmak için birkaç el ateş etmiştir." iddiasında bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yukarı Çiçekli Mahallesi'nde 19 Aralık 2017'de kuzeni Abdulkadir K'yi öldürüp cesedini bir sulama kanalına attığı iddia edilen M.U.K. hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

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