Adana'daki Rus uyruklu DEAŞ zanlısına 12 yıl hapis

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda İncirlik Üssü ile Alevi dernekleri ve vatandaşlara yönelik eylem hazırlığında olduğu gerekçesiyle yakalanıp tutuklanan Rus uyruklu sanığa 12 yıl hapis cezası verildi.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Renat Bakiev ve avukatı katıldı.
Mahkemede hakkındaki iddialara yönelik tercüman aracılığıyla savunma yapan Bakiev suçlamaları kabul etmediğini belirterek, ''Alevi derneği çevresinde keşif yaptığım iddialarını kabul etmiyorum. Üzerime atılı tüm suçlamaları reddediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum.'' dedi.
Daha sonra Cumhuriyet savcısı sanık Bakiev'in cezalandırılması ve hükmen tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde değerlendirmesini sundu.
Mahkeme heyeti de sanık Renat Bakiev'i ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamını kararlaştırdı.
Adana'da geçen yıl ağustos ayında yakalanan, İncirlik Üssü ile Alevi dernekleri ve vatandaşlara yönelik eylem yapmayı planladığı iddia edilen Rus uyruklu DEAŞ zanlısı Renat Bakiev hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma suçundan" 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
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