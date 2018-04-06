Adana'daki silahlı kavga

Adana'da bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi 1827 Sokak'ta iki grup arasında 25 Mart'ta çıkan silahlı kavgayla ilgili soruşturma kapsamında yakalanan Mertkan B, Muhammet T. ve Serkan C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.
Bu arada, silahlı kavgayla ilgili bir şüphelinin arandığı, kavgaya karıştıkları iddiasıyla 3 çocuk hakkında da Çocuk Suçları Soruşturma Savcılığınca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Levent Mahallesi'nde 25 Mart'ta pompalı tüfek ile tabancaların kullanıldığı kavgada yaralanan Tolga Cabadak, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetmiş, Ayhan B, Bekir Y, Kaan Ş. ve Volkan Y. ise yaralanmıştı.
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