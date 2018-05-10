Adana'daki silahlı kavga davası

Adana'da bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili haklarında dava açılan tutuksuz iki sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuksuz sanıklar ölen Sadullah Tarhan'ın dayısı Hatip Bağlayan ve ağabeyi Hamdullah Tarhan ile müştekiler baba Mehmet ile abla Özlem Tarhan ve tarafların avukatları katıldı.

Hakkında 5 yıl hapis istenen Hamdullah Tarhan, savunmasında, olayda kullanılan tüfeğin kendisine ait olduğunu söyledi.

Olaydan önce ablası ile Sadullah D'nin nişanlı olduğunu belirten sanık, şöyle devam etti:

"Sadullah D. ablama evlilik vaadinde bulunuyor, eşinden boşanacağını söylüyordu. Ablamı kandırıyordu. Geçen zamanla ablama hakaret edip, küfürler ediyormuş. Ablam devamlı ağlıyordu, huzurumuz kalmadı. Ablam ağlarken telefonuna baktım, hakaret mesajları gördüm. Ben tüfeği aldım. Babam 'Bunlar konuşulur' dedi. Kardeşim de peşimden geldi. Sadullah D'nin ağabeyinin dükkanına gittim. Sadullah’ı konuşmak için başka yere götürdüm. 'Bu mesajlar ne' diyerek 1-2 tokat vurdum. Havaya 1-2 el ateş ettikten sonra 'Büyükler gelsin konuşalım. Eğer konuşmazlarsa havaya ettiğim ateşler size gelecek' dedim. Sadullah D'yi evine gönderdik. O sırada dayım Hatip geldi, tüfeği elimden aldı. Kardeşim Sadullah da dayıma 'Tüfeği biz getirdik biz götürürüz' dedi. Kardeşim dayımın elindeki tüfeğe sarılarak almak istedi. Dayım da bırakmadı. Karşılıklı silahı çekiştirdiler. Dayım 'Bıraksana lan silahı' diyerek kendine doğru çekerken silah ateş aldı. Kardeşim öldü, öldürmek için aramızda bir sorun yoktu."