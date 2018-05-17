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Adana'daki silahlı kavga davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 14:59 | Son Güncelleme

Bar çıkışında bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili yargılanan 3 sanığa bir yıldan müebbete kadar değişen hapis cezaları verildi

Adana'da bar çıkışında bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgayla ilgili 3 sanık, bir yıldan müebbete kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Urak (34) ile avukatı katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmaya gelmedi.

İşletmenin güvenlik görevlisi Urak savunmasında, cinayet işlemediğini ileri sürdü.

Maktul Kürşat Soysal'ın, kardeşi ve yanındaki bir kişiyle bara alkollü geldiğini, yaşanan tartışmadan dolayı arbede yaşandığını iddia eden Urak "Kürşat’ın elinde silah gördüm, onun yanına doğru koştum. Koşarken elimde silah vardı amacım silahla onun kafasına vurmaktı. Kafasına vuracağım sırada silah ateş aldı. Kastım olsaydı mermim vardı, birkaç kez daha ateş ederdim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Urak'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet, "yaralama ve silah bulundurmak" suçlarından da 4 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti. Tutuksuz sanıklardan bar işletmecisi Cihan Oral "yaralama, yaralamaya teşebbüs ve silah bulundurmak" suçlarından 5 yıl 9 ay, maktulün kardeşi Hamit Soysal ise "yaralamaya teşebbüsten" bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Beyazevler Mahallesi'ndeki bara 26 Ekim 2016'de eğlenmeye giden Kürşat (36), kardeşi Hamit Soysal ve arkadaşı Engin B. (28) ile işletme çalışanları arasında bar çıkışında silahlı kavga çıkmıştı. Kavgada Kürşat Soysal hayatını kaybetmiş, kardeşi Hamit Soysal ve bar işletmecisi Cihan Oral ayağından yaralanmıştı.

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